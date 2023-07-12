Уже не та: экстремально похудевшая актриса Мария Аронова напугала публику изможденным видом

Не так давно Мария Аронова продемонстрировала публике кардинальные перемены во внешности. Актриса, обладавшая ранее пышными формами, удивила всех стройной фигурой. Как оказалось, знаменитость решилась на преображения ради роли в «Бременских музыкантах». На этот раз Мария примерит на себя образ Атаманши. На днях в Сети появились первые кадры со съемок, на которых запечатлена Аронова. Рассмотрев снимки, подписчики обеспокоились состоянием актрисы.

По мнению пользователей Сети, Мария не выглядит органично в образе задорной Атаманши. Им показалось, что артистка слишком истощена и постарела после похудения.

«Аронова измученная, истощенная. Что с ней сделали? Если только на харизме вытянет роль», — высказались фолловеры.

К слову, сама Мария никак не отреагировала на гневные комментарии в свой адрес.

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