«Уже не судьба»: известно, куда пропала Галина Юдашкина после внезапной смерти отца

Недавно в мире отечественной моды произошла большая утрата: не стало выдающегося модельера Валентина Юдашкина. Долгое время мужчина боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. Семья умершего кутюрье отказалась от общения с прессой, кроме того, родственники Валентина после его похорон стали вести уединенный образ жизни. Именно поэтому в Сети так мало информации о них. Однако недавно дочь Юдашкина вышла на связь с подписчиками и сообщила о своем отъезде из страны.

Известно, что сейчас Галина Юдашкина находится в Китае, в котором она жила последние годы. Там у женщины собственная недвижимость. Как сообщает «7Дней.ru», окончательно переезжать в другую страну наследница Валентина не собирается. Кроме того, у нее в планах есть руководство империей отца в удаленном режиме. Несмотря на это, многие пользователи Сети заподозрили Юдашкину в возможном отказе от русских корней.

На подобные суждения публику натолкнуло видео, которым поделилась знаменитость в личном блоге. На ролике запечатлена дочь Галины вместе с ее отцом. Подписчики заметили, что супруг Галины разговаривает с ребенком на английском языке, и подобный поступок моментально подвергся критике.

«Гордиться надо, что на русском говорит. А остальные захочет — выучит. По-русски говорить с ребенком уже не судьба», — возмутилась публика.

Подписчики указали Галине на то, что, если такая тенденция в ее семье сохранится, то дети в скором времени забудут русский язык. Однако сама Юдашкина никак не реагировала на гневные комментарии.

Ранее мы писали о том, что убитая горем дочь Юдашкина написала отцу письмо и сделала эмоциональное заявление. Подробности смотрите в этой статье.