Кети Топурия официально объявила о своей беременности

В начале февраля появилась информация о том, что солистка группы «A'Studio», певица Кети Топурия ждет третьего ребенка. Теперь артистка в официально сообщила о своей беременности в личном блоге.

Кети Топурия поделилась в соцсети снимком, на котором она запечатлена с округлившимся животом. На опубликованном фото певица предстала в белом облегающем платье-миди с декольте, которое подчеркнуло ее фигуру. Свой образ знаменитость дополнила длинной рубашкой в голубую полоску, серьгами и цепочкой с кулоном.

Пользователи Сети поздравили артистку в комментариях под постом.

«Какая прекрасная новость!», «Кети, прекрасная, поздравляю!», «Поздравляю! Огромного вам здоровья!», «Как прекрасно! Спасибо за мою улыбку с самого утра», — написали подписчики.

Напомним, Кети Топурия вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова в 2020 году. В 2021 году у супругов родился сын Адам. Также у певицы есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

Ранее сообщалось о том, что беременная Кети Топурия выступила на «Новой Фабрике звезд». Артистка вместе с молодой участницей шоу Софьей Полозковой исполнила хит группы «А-Студио» «Тик-Так».