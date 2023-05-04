Уже не скрыть: публика пришла в ужас от гигантского нароста у Татьяны Михалковой

Церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым 4 мая посетили немногие знаменитости. Публика заметила на похоронах жену кинорежиссера Татьяну Михалкову в черном наряде. Разглядев ее, пришедшие ужаснулись – по всей видимости, у Михалковой прогрессирует кифоз.

Она была одета в темное платье, бархатное пальто, на голове виднелся неизменный бант. Присутствующих встревожили подавленный вид и неуверенная походка 76-летней Михалковой.

На ее спине заметили внушительных размеров горб, который невозможно было скрыть одеждой. Это стало поводом для обсуждения. Поклонники стали желать ей здоровья.

К слову, ее супруг Никита Михалков недавно появился на публике впервые за долгое время. Еще в январе режиссера госпитализировали с коронавиурсом. В феврале он вышел на сцену, сыграв в спектакле «12».

Публика заметила, что Михалков похудел и мало двигался, он в основном сидел. После спектакля режиссер не контактировал со зрителями.