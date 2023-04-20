Первый выход за долгие месяцы: Никита Михалков появился на публике после болезни

77-летний режиссер Никита Михалков впервые за долгие месяцы появился на публике. Он провел пресс-конференцию, которая открывала 45-й ММКФ.

Бодрый Михалков вышел в зал, улыбаясь. На режиссере были рубашка, жилет и шарф.

Михалков быстро прошел к своему месту и приступил к делу. Он рассказал, что ждет зрителей в рамках фестиваля с 20 по 27 апреля, поделился фильмами-фаворитами и отдельно упомянул картину «Вызов».

Напомним, в январе 2023 года Михалков был госпитализирован с коронавирусом. В феврале режиссер сыграл в постановке «12 стульев», но его узнали не сразу: Михалков похудел, отрастил бородку, мало двигался, в основном сидел.

В зале присутствовали врачи – их пригласил сам режиссер. После спектакля он не контактировал со зрителями.