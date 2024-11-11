Уже не скрыть округлившийся живот: Риту Дакоту поздравляют с беременностью

Певица Рита Дакота спровоцировала слухи о второй беременности. 34-летняя артистка поделилась в личном блоге кадрами с мужем, на которых поклонники разглядели у нее округлившийся живот.

Рита Дакота опубликовала в соцсети серию фото с супругом, блогером Федором Белогаем. На некоторых снимках у певицы можно было отчетливо увидеть округлившийся живот, из-за чего подписчики решили, что она находится в «интересном» положении.

«Как будто у Риты животик», — пишут в Сети.

Позднее сама артистка отреагировала на комментарий подписчицы, написав: «Но его (живота) нет». При этом Рита Дакота напрямую не комментировала слухи о беременности.

Напомним, у знаменитости уже есть 7-летняя дочь Мия от брака с экс-солистом группы «БиС» Владом Соколовским. Пара поженилась в 2015 году и рассталась через три года. В 2023 году Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая.

Недавно певица призналась, что после болезненного разрыва с Владом Соколовским она дала себе слово, что больше не будет иметь детей, но встреча с нынешним мужем заставила ее изменить свое решение. Рита Дакота призналась, что готова снова стать мамой и планирует беременность в следующем году.

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