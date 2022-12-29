Уже не помочь: раскрыто печальное положение дел Елизаветы Боярской

Елизавета Боярская пошла по стопам знаменитого отца и влюбилась в кинематограф. Актриса пробует себя в разных амплуа, вот только предложения не льются на нее рекой, как ей того хотелось бы. После дебюта на экране артистка снялась еще примерно в 70-ти проектах, но ни один из ни не стал для нее ключевым.

37-летняя звезда в 2022 году практически не снималась. С ее участием вышли «Без правил» и «Ворона. Тень справедливости». На следующий год запланирован еще один проект – «Великая. Золотой век». В нем Боярская сыграла Екатерину II. Правда, не все поклонники сериала остались довольны таким выбором актрисы на главную роль. Теперь же, чтобы переубедить фанатов проекта, Елизавете придется продемонстрировать на экране все свое мастерство.

Об этом говорит и кинокритик Оксана Огапова. Специалист считает, что пока Боярской не везет с ролями, и за всю свою актерскую карьеру она так и не нашла «своего режиссера». Сейчас Елизавета должны всеми силами постараться избежать забвения, потому что времени осталось не так уж и много. И сделать она это может только сама, ведь знаменитый папа тут не поможет.

«Пока кажется, что актрисе не очень везет с проектами. Роли в «Иронии судьбы» и «Анне Карениной» шаблонные. Останется ли она в истории? Сложно сказать. Работ, которые могли бы ее раскрыть, пока не было. Ей нужно найти того самого сценариста, режиссера, который поможет раскрыться», - заявила Оксана Огапова.

Отметим, что сама Боярская чаще всего негативно высказывается о тех проектах, которые перечислила специалист. Но они стали одними из самых известных в фильмографии Елизаветы, ведь за последние два года она приняла участие только в пяти кинокартинах. Так что, возможно, актрисе все-таки стоит прислушаться к словам Огаповой, пока не стало поздно.

Ранее появилась информация, что пропавшую внучку Боярского обнаружили в больнице.