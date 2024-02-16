«Уже не мог мириться»: известный артист выкрал и сжег свой контракт с Константином Меладзе

Певец Дмитрий Бикбаев признался, что несколько лет назад выкрал и сжег контракт с композитором Константином Меладзе. По его признанию, он сильно удивился, что никто так и не заметил пропажу документа.

После участия в «Фабрике звезд» Бикбаев начал покорять российскую эстраду в составе группы «БиС», в которую входил еще и Влад Соколовский. Певцы были настолько популярны у аудитории, что все крайне удивились, когда через некоторое время стало известно - артисты решили прекратить совместное творчество. Как оказалось, Дмитрий чувствовал себя плохо в коллективе, так как знал, что к его коллеге относятся намного лучше, чем к нему.

В какой-то момент Бикбаев больше не смог мириться с несправедливостью, поэтому проник в кабинет генерального директора, выкрал свой контракт, а после избавился от него. Сжег бумаги он рядом с прудом у телецентра «Останкино». Впоследствии это стало его «местом силы».

«Ты как бедный родственник внутри богатой семьи. Они в достатке, а ты как-то вот. Я уже не мог мириться с этой ролью», - признался Дмитрий в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

Ранее Дмитрий Бикбаев рассказал о влюбленности Влада Соколовского в Юлию Паршуту на шоу «Фабрика звезд».