«Был влюблен в нее очень сильно»: раскрыта правда о романе Соколовского и Паршуты на «Фабрике звезд»

Певец Дмитрий Бикбаев раскрыл правду о романе артистов Влада Соколовского и Юлии Паршуты в шоу «Фабрика звезд». Он признался, что его экс-коллега по дуэту действительно был влюблен в исполнительницу, причем сильно. А вот о ее настоящих чувствах ему ничего неизвестно.

В реалити-проекте начинающие знаменитости не только пробивались к славе, но и строили отношения. Однако, как утверждает Бикбаев, не все, что видели зрители, было искренним. Дело в том, что вокалисты понимали – чем интереснее ты зрителю, тем больше у тебя эфирного времени. Поэтому многие играли любовь, но на самом деле ничего не чувствовали друг к другу. Правда, в случае Соколовского все было настоящим. Ему действительно нравилась Паршута, и у них все завязалось именно на симпатии.

«Я не знаю по поводу Юли, потому что мы с ней это никогда не обсуждали, но что касается Влада, он был влюблен в нее очень сильно. А вот все остальные союзы, конечно, не могут этим похвастаться», - рассказал Дмитрий в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чуриковой».

К слову, сам Бикбаев тоже был в отношениях на проекте. Его возлюбленной была Анастасия Приходько. Вот только, по признанию певца, у них все было постановочное. Все действия ему диктовали руководители проекта.

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