Уже не исправить: как поменяется внешность Ольги Орловой после родов

Растяжки, пигментные пятна, лишний вес — вот с чем сталкиваются будущие мамы. На одну из проблем пожаловалась певица Ольга Орлова. Дело в том, что ее лицо раздулось от отеков.

Косметолог Татьяна Егорова поделилась, с чем ещё можно столкнуться беременной женщине. Прежде всего, могут появиться пигментные пятна и растяжки на теле из-за гормонов и работы эстрогенов. Следствием этого является также зуд. Восстановление тела происходит спустя 4-6 месяцев, иногда спустя год.

Однако некоторые женщины не могут справиться с пигментацией. Пигментные пятна чаще всего локализуются над верхней губой, сосках, внутренней стороне бедра или плеча.

Егорова добавила, что отеки характерны для ног и губ, однако они не являются серьезной проблемой и быстро проходят.

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