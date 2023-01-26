Ольга Орлова объяснила, в чем смысл употребления голубых бананов перед родами

Певица Ольга Орлова, которая находится в ожидании второго ребенка, внезапно захотела голубых бананов. Стоит отметить, что этот продукт невозможно найти в большинстве магазинов.

О необычном желании артистка сообщила в соцсетях. «Хочуууу», - написала Орлова под картинкой с уникальным фруктом.

Желание Орловой вполне объяснимо – голубые бананы по вкусу напоминают мороженое.

Певица поинтересовалась у подписчиков: «Кто знает, где достать?»

Ранее стало известно, что коляску для дочери Орловой купил не муж. Средство для перевозки ребенка приобрела подруга Ксения Бородина.