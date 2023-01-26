21:32, 26 января 2023
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Ольга Орлова объяснила, в чем смысл употребления голубых бананов перед родами
Беременная Ольга Орлова захотела голубых бананов, которые невозможно найти в магазинах.
Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru
Певица Ольга Орлова, которая находится в ожидании второго ребенка, внезапно захотела голубых бананов. Стоит отметить, что этот продукт невозможно найти в большинстве магазинов.
О необычном желании артистка сообщила в соцсетях. «Хочуууу», - написала Орлова под картинкой с уникальным фруктом.
Желание Орловой вполне объяснимо – голубые бананы по вкусу напоминают мороженое.
Певица поинтересовалась у подписчиков: «Кто знает, где достать?»
Ранее стало известно, что коляску для дочери Орловой купил не муж. Средство для перевозки ребенка приобрела подруга Ксения Бородина.
Источник фото:Ксения Угольникова/ Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги:
#роды