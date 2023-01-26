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21:32, 26 января 2023
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Ольга Орлова объяснила, в чем смысл употребления голубых бананов перед родами

Беременная Ольга Орлова захотела голубых бананов, которые невозможно найти в магазинах.

Ольга Орлова объяснила, в чем смысл употребления голубых бананов перед родами

Фото: Ксения Угольникова/ Starface.ru

Певица Ольга Орлова, которая находится в ожидании второго ребенка, внезапно захотела голубых бананов. Стоит отметить, что этот продукт невозможно найти в большинстве магазинов.

О необычном желании артистка сообщила в соцсетях. «Хочуууу», - написала Орлова под картинкой с уникальным фруктом.

Желание Орловой вполне объяснимо – голубые бананы по вкусу напоминают мороженое.

Певица поинтересовалась у подписчиков: «Кто знает, где достать?»

Ранее стало известно, что коляску для дочери Орловой купил не муж. Средство для перевозки ребенка приобрела подруга Ксения Бородина.

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