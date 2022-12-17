Уже не исправишь: лицо Пугачевой осталось обезображенным после пластики

Алла Пугачева, находящаяся сейчас в Израиле, была замечена на выставке рисунков Андрея Макаревича в Тель-Авиве. Осветив мероприятие в своих соцсетях, артистка попадала на критику.

Стало понятно, что обезображенное лицо Пугачевой после пластики исправлено не было. Мы по-прежнему видим бугры, хотя врачи допускали, что неровности сгладятся со временем сами.

Ранее стал известен коварный план Аллы Пугачевой.