Пугачева разоблачена: Рудченко раскрыл хитрые замыслы артистки с «израильским бюджетом»

Алла Пугачева замела все следы в России. Уже прошло несколько месяцев с того момента, как она уехала с детьми и мужем-иноагентом заграницу.

Сначала в обществе ходили новости о том, что певица больна, поэтому ей необходимо лечение в европейских больницах. Вскоре стало понятно, что это всего лишь слухи. Кроме того, Пугачева поставила перед собой смелую цель – навести порядок в головах россиян. Однако, провалившись с планом, артистка стремительно распродала свои компании, дом и уехала в Израиль.

Продюсер Павел Рудченко признался, что Пугачева имеет хитроумный план. Звезда не уйдет из бизнеса, а отлично заработает на муже-иноагенте. Есть вероятность, что будут открыты новые ивент или концертно-гастрольные фирмы, а работа будет вестись на израильский бюджет. Пугачева скорее всего займет пост жюри или режиссера-постановщика.

Ранее мы писали, что Пугачева вступила в тайный сговор с SHAMANом.