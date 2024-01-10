Состояние ухудшается: у Марины Хлебниковой отказывают пальцы рук

Состояние певицы Марины Хлебниковой становится все хуже. У нее начали отказывать пальцы рук из-за прогрессирующего ревматоидного артрита.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, 58-летняя певица обратилась за помощью к медикам из-за сильных проблем с суставами. Хлебниковой стало больно ходить, и у нее началось онемение нескольких пальцев на руках — у них ухудшились чувствительность и подвижность.

Помимо этого, Марине провели пробу Ромберга — неврологический тест для оценки координации. В итоге у певицы выявили невротическое расстройство, при котором появляются проблемы со сном, упадок сил и раздражительность.

Ранее мы писали, что Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за прогрессирующего ревматоидного артрита. Уже продолжительное время, по данным СМИ, артистка регулярно ходит к ревматологу из-за боли в суставах. Врач обследовал ее и выявил серьезное заболевание, из-за которого с 2024 года она будет получать льготы. На данный момент Хлебникова переживает вторую стадию болезни – у нее эрозии в костях запястий и локтей.