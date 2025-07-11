«Уже научилась плавать»: у Мити Фомина случилось пополнение в семействе

У певца Мити Фомина случилось пополнение в семействе. Артист завел нового питомца после смерти любимой собаки Снежи. По словам исполнителя, пес уже бывал в Крыму, полетал на самолете и жил «в шикарных отелях».

Подробности узнал сайт mk.ru.

Фомин сказал, что хотел маленькую спортивную собаку, хотя раньше предпочитал больших. Породу мини-бультерьер певец увидел в компании друзей. Будучи в Ростове 8 марта он узнал, что у заводчиков появился щенок в праздник.

«Теперь он у меня. Я купил собаку мини-бультерьера белого цвета, зовут Эдельвейс… В четыре месяца она приехала на поезде из Ростова, я уже съездил с ней в Крым, она полетала на самолете, мы ходили с ней на лодке по Черному морю, она жила в шикарных отелях, видела очень много людей», - рассказал Фомин.

Певец назвал собаку «дурой», но выразил надежду, что она станет спутницей и компаньоном. Артист отметил, что питомец стойко перенес дорогу и спал в переноске.

«Но зато за 10 дней она уже путешествовала на сапе и научилась плавать», - заключил он.

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