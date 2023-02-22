«Уже наснимался»: Константин Хабенский променял съемки в кино на другую работу

Народный артист РФ Константин Хабенский в последнее время все реже стал появляться на экране. Все свое время актер теперь отдает совершенно другой работе, но он не жалеет, что решил отойти от кино, так как считает, что за свою карьеру снялся в достаточном количестве успешных проектов.

По признанию Хабенского, он с 2021 года посвящает себя Московскому Художественному театру имени Чехова, в котором является художественным руководителем и директором. Эта работа полностью его затянула.

«Я все время провожу в Московском художественном театре. Наверное, вот так изменилась моя жизнь. <…> Я не жалуюсь. Ну, какое-то время нету кино, но ничего, уже наснимался порядочно», - цитирует слова Константина Пятый канал.

На данный момент Хабенский сосредоточен на изменениях, происходящих в МХТ. Первостепенной задачей он считает обновление репертуара театра. По его словам, необходимо привнести новые традиции, но при этом сохранить старые.

Напомним, что в конце января Константин Хабенский уволил из театра одну из своих звезд Дмитрия Назарова. Также под сокращение попала и его супруга. Такое решение худрук принял из-за позиции актера. Директор МХТ до последнего пытался вразумить коллегу, но тот продолжал открыто говорить о своих взглядах. Теперь актер «Кухни» был вынужден уехать в Израиль, так как в России ему перестали предлагать работу.

Ранее стало известно, что лишенной спектаклей в «Современнике» Лии Ахеджаковой предложили работу в США. Некоторое время она никак не комментировала возможную эмиграцию, но в итоге решила все-таки сделать заявление.