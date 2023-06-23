Уже нашел замену: стало известно о разводе в семье Сенчуковой и Рыбина

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин много лет в браке с певицей Натальей Сенчуковой. Супруги демонстрируют в соцсетях счастливую жизнь и не устают признаваться друг другу в любви. Именно поэтому новость о разводе в звездной семье прозвучала как гром среди ясного неба.

Оказалось, что точку в браке поставили не артисты, а их сын Василий, которого в соцсетях называют настоящим красавцем. Поклонницы писали ему комплименты, но знали, что молодой человек больше восьми лет встречается с Дарьей Алябьевой, с которой знаком с детства.

11 месяцев назад влюбленные сыграли свадьбу, на которой присутствовали родители. Они полностью поддерживали сына. Избранницу Василия сравнивали с его матерью, что не вызывало у Сенчуковой никакой ревности.

На днях стало известно, что молодые люди развелись. Более того молодой человек уже показал в личном микроблоге новую избранницу. Подписчики задавали вопросы на тему личной жизни, Василий не стал скрывать правду.

Сын певца заявил, что с ним на фото «новая жена». Красавицу зовут Валерия, она работает бровистом. Никто из родственников наследника не стал комментировать новость о разводе.

Ранее мы писали о том, как исхудавший Виктор Рыбин напугал поклонников своим видом. Они подумали, что к артисту вернулась страшная болезнь.