«Болезнь вернулась?»: исхудавший Виктор Рыбин напугал поклонников своим видом
Поклонники переживают, что к резко похудевшему певцу Виктору Рыбину вернулась болезнь.
Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru
Знаменитый солист группы «Дюна» Виктор Рыбин не так часто появляется в публичном пространстве. Недавно певец вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой опубликовали в соцсетях доброе видео, но поклонников сильно смутил внешний вид музыканта. Он еще больше похудел и постарел.
На кадрах звездная пара сидела за столом и обращалась с поздравлениями к фанатам. Перед ними был новогодний торт, украшенный фигурками Деда Мороза, елочки и кролика. Видео появилось в Telegram-канале «Звездная пыль».
«Суперхудой Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова отметили тортиком окончание новогодних праздников по всем возможным стилям», – подписали ролик администраторы канала.
Telegram-канал «Звездная пыль»
Пользователи Сети не сразу узнали Рыбина. Многие отметили, что стройный мужчина выглядит теперь болезненно худым.
«А что с ним? Сам на себя не похож», «Что-то не то», «Он как старикашка выглядит», «Скоро на кощея будет похож, зачем так худеть, если нет ничего серьезного», «Мне они очень симпатичны. Здоровья и процветания этой семье», «Неужели болезнь вернулась?» – пишут в комментариях.
Некоторые поклонники даже предположили, что к певцу вернулась тяжелая болезнь. Напомним, что супруги около пяти лет боролись с раком кожи. СМИ пишут, что музыканту и исполнительнице удалось исцелиться.
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