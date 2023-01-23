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17:59, 23 января 2023
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«Болезнь вернулась?»: исхудавший Виктор Рыбин напугал поклонников своим видом

Поклонники переживают, что к резко похудевшему певцу Виктору Рыбину вернулась болезнь.

«Болезнь вернулась?»: исхудавший Виктор Рыбин напугал поклонников своим видом

Фото: Евгений Федотов/ Starface.ru

Знаменитый солист группы «Дюна» Виктор Рыбин не так часто появляется в публичном пространстве. Недавно певец вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой опубликовали в соцсетях доброе видео, но поклонников сильно смутил внешний вид музыканта. Он еще больше похудел и постарел.

На кадрах звездная пара сидела за столом и обращалась с поздравлениями к фанатам. Перед ними был новогодний торт, украшенный фигурками Деда Мороза, елочки и кролика. Видео появилось в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Суперхудой Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова отметили тортиком окончание новогодних праздников по всем возможным стилям», – подписали ролик администраторы канала.

Telegram-канал «Звездная пыль»

Пользователи Сети не сразу узнали Рыбина. Многие отметили, что стройный мужчина выглядит теперь болезненно худым.

«А что с ним? Сам на себя не похож», «Что-то не то», «Он как старикашка выглядит», «Скоро на кощея будет похож, зачем так худеть, если нет ничего серьезного», «Мне они очень симпатичны. Здоровья и процветания этой семье», «Неужели болезнь вернулась?» – пишут в комментариях.

Некоторые поклонники даже предположили, что к певцу вернулась тяжелая болезнь. Напомним, что супруги около пяти лет боролись с раком кожи. СМИ пишут, что музыканту и исполнительнице удалось исцелиться.

Ранее мы писали о болезни на примере артистов: когда бить тревогу и как защитить себя от меланомы.

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