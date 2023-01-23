«Болезнь вернулась?»: исхудавший Виктор Рыбин напугал поклонников своим видом

Знаменитый солист группы «Дюна» Виктор Рыбин не так часто появляется в публичном пространстве. Недавно певец вместе со своей супругой Натальей Сенчуковой опубликовали в соцсетях доброе видео, но поклонников сильно смутил внешний вид музыканта. Он еще больше похудел и постарел.

На кадрах звездная пара сидела за столом и обращалась с поздравлениями к фанатам. Перед ними был новогодний торт, украшенный фигурками Деда Мороза, елочки и кролика. Видео появилось в Telegram-канале «Звездная пыль».

«Суперхудой Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова отметили тортиком окончание новогодних праздников по всем возможным стилям», – подписали ролик администраторы канала.