«Уже нарисовали в голове образ „тирана“»: Погребняк защитила Гогунского после его слов о женщинах

Блогерша Мария Погребняк встала на сторону актера Виталия Гогунского, которого раскритиковали за слова, что женщина не может быть в плохом настроении рядом с мужчиной. Звезда реалити уверена, что эта фраза была вырвала из контекста.

После скандального интервью Ильи Авербуха, в котором он заявил, что у Лизы Арзамасовой уже «все было» в 15 лет, в Сети появилась не менее противоречивая беседа с журналистом Виталия Гогунского. В процессе разговора актер из «Универа» заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», и это распространили по СМИ и пабликам, из-за чего его начали хейтить.

Мария Погребняк, которая уже ранее защищала Авербуха, решила вступиться и за Гогунского в личном Telegram-канале. По ее мнению, люди просто не дослушали Виталия, поэтому не поняли смысл его слов.

«Многие в угоду хайпу начинают искажать контекст слов Виталия Гогунского и уже нарисовали в голове образ „тирана“, который требует от женщин вечной улыбки. <…> Гогунский говорит о том, что любовь — это не терпение сквозь слезы, а взаимное желание быть счастливыми. Если женщина подавлена, мужчина должен задуматься: может, он не дает ей того, что ей нужно?» — считает Мария.

Блогерша заверила, что Виталий не имел в виду, что женщинам нельзя быть в плохом настроении рядом с мужчинами. По мнению Погребняк, в интервью поднимается тема, что любовь не должна приносить несчастье. А если партнеры не чувствуют радость, то это «тревожный звоночек».

Ранее Илья Авербух выступил с заявлением после скандального интервью и пояснил свои слова.