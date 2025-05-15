«Сказал безответственную глупость»: Авербух оправдался за свои слова про «все было» у 15-летней Арзамасовой

Хореограф Илья Авербух вышел на связь с поклонниками после скандального интервью с Ксенией Собчак. Первое время фигурист отказывался комментировать свои слова, сказанные во время беседы, но из-за волны возмущений решил все-таки пояснить, что имел в виду, когда говорил, что у актрисы Лизы Арзамасовой уже «все было» в 15 лет.

В личном Telegram-канале Авербух опубликовал видеообращение, в котором осознал ошибку. Он отметил, что фраза была брошена необдуманно, но он не имел в виду никакой пошлый подтекст. По словам постановщика, «все было» - это про внутреннюю наполненность Лизы.

«Я сказал безответственную глупость. <…> «У неё всё уже было» — я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У неё уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться», - заявил Илья.

Хореограф пояснил, что с начала отношений с Арзамасовой сталкивался с критикой из-за разницы в возрасте. Именно поэтому, когда он вновь услышал, что актриса была ребенком на момент знакомства, у него сработала такая защитная реакция. Однако, как отметил Авербух, он не предполагал, что люди ошибочно начнут трактовать его слова.

«Но это не снимает с меня ответственности. Это моя очень большая ошибка», - поделился Авербух.

Ранее Мария Кожевникова заступилась за Илью Авербуха после интервью с Собчак.