«Уже надоела семейка»: Станислав Садальский раскритиковал Мизулиных и поддержал Егора Крида

Актер Станислав Садальский, узнав о намерении рэпера Егора Крида судиться с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, прокомментировал решение артиста. Он поддержал намерение исполнителя отстоять свою честь и репутацию в суде, а также раскритиковал семью общественного деятеля.

Садальский поделился мнением относительно ситуации в своем одноименном Telegram-канале. Актер полностью поддержал решение Крида подать в суд на Екатерину Мизулину, которая назвала рэпера мошенником. По словам Станислава, ему очень хочется, чтобы певец выиграл это дело.

«Так хочется, чтобы он выиграл дело. Уж очень всем уже надоела семейка Мизулиных», — заявил Садальский.

Кроме того, актер отметил, что Екатерина теперь присоединилась к своей маме Елене Мизулиной, которая была сенатором. Садальский стал сомневаться в компетенции обеих женщин.

Ранее Егору Криду удалось отсудить свыше 12 миллионов рублей у организаторов концерта в Архангельске. Он выиграл дело по неисполнению обязанностей по договору.