Егор Крид отсудил свыше 12 миллионов у организаторов своего концерта

Егор Крид смог отсудить свыше 12 миллионов рублей у организаторов концерта в Архангельске. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

31 марта российский певец выступил в Архангельске. После мероприятия исполнитель передал подписчикам в соцсетях, что доволен концертом, однако 12 апреля он подал иск в Арбитражный суд Москвы. Егор Крид потребовал с организаторов 5,7 миллионов за неисполнение обязательств по договору.

Через полгода суд удовлетворил иск артиста, однако к изначально заявленной сумме добавились неустойки. Теперь организация «Твой концерт» обязана выплатить Криду 12,1 миллиона рублей.

По данным источника, генеральный директор компании Антон Попович не согласен с решением суда и будет подавать апелляцию. При этом суть претензий исполнителя хита «Потрачу» пока неизвестна.

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