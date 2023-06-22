«Уже на стенку лезу»: недавно родившая Зепюр Брутян пожаловалась на проблемы со здоровьем

Павел Прилучный и Зепюр Брутян считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Сперва актеры удивили всех внезапной свадьбой, а затем новостью о рождении первенца. Однако на этот раз супруга Павла отказалась от интриг вокруг своей персоны и в личном блоге заявила о проблемах со здоровьем.

Оказалось, что Брутян страдает от аллергии. По словам молодой мамы, ее самочувствие резко ухудшилось после того, как по Москве полетел тополиный пух. Девушка призналась, что ее одолело отчаяние, поскольку имеющиеся лекарства уже не помогают.

«Как бороться? Я уже на стенку лезу», — цитирует «7Дней.ru» высказывание Зепюр.

Ранее мы писали о том, что экс-супруга Павла Агата Муцениеце сделала укладку с локонами и стала копией Зепюр Брутян. Поговаривают, звезда «Закрытой школы» до сих пор не может пережить развод с Прилучным. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 52-летняя певица Кристина Орбакайте раскрыла местонахождение пропавшего сына Дени Байсарова.