«Это страшно»: актриса Агата Муцениеце копирует образ жены бывшего супруга Зепюр Брутян

На днях Агата Муцениеце удивила свою подругу Наталью Земцову новым образом. Актрисе сделали завивку с мелкими волнами и яркий макияж с акцентом на глазах. Подруга сразу отметила схожесть с новой избранницей Павла Прилучного.

Об этом сообщает Woman.ru.

И хотя имя Зепюр не произносили, исходя из диалога на видео понятно, о ком идет речь.

«Ой, Агат, слушай, такой интересный образ. Конечно, напоминает кого-то, но ничего, да?» — сказала Наталья.

На что Агата ответила: «Это даже страшно».

При этом сама Зепюр на юмор Агаты не реагирует. Сейчас она в хороших отношениях с детьми Павла от первого брака — 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Однако сам отец на дни рождения детей не приезжает, поскольку, вероятно, не хочет контактировать с Агатой.

Напомним, Агата Муцениеце развелась с Павлом Приличным более трех лет назад, однако наладить отношения после разрыва пара не смогла. У них также было громкое расставание: Агата обвинила мужа в домашнем насилии и злоупотреблении алкоголем. Павел все обвинения опроверг, а через пару лет женился на коллеге по сериалу Зепюр Брутян. Недавно у них родился сын Микаэль.

Ранее мы писали, какой недостаток во внешности Агаты Муцениеце мешает ей найти нового мужа.