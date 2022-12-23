«Уже на постоянной основе»: Сябитова о необычной тенденции всех молодожёнов

Роза Сябитова лучше всех разбирается в отношениях между мужчиной и женщиной. В своём Telegram-канале сваха рассказала о необычной тенденции, к которой стремятся все молодожены.

Так, звезда заявила, что и девушки, и парни стали на постоянной основе выбирать более возрастных партнёров. Как выяснилось, мужчины видят в такой спутнице свою мать, которая их всегда будет направлять и учить преодолевать трудности. «Самое важное — такая женщина даёт ощущение, пусть и притворное, что он уже взрослый», — поделилась наблюдениями Роза.

Молодых спутниц представители сильного пола тоже нередко выбирают, но только тех, что с детьми. За счёт материнства они кажутся более опытными и зрелыми.

Кроме того, женщины и сами падки на взрослых мужчин по тем же причинам. «Радует, что дети уже определились с выбором, а взрослый партнёр поможет разобраться, нужна ли семья и для чего», — резюмировала телеведущая.

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