Выглядит комично: хирург раскрыл секрет острых подбородков Марии Погребняк и жены Цекало
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Блогер Мария Погребняк вышла в свет через несколько дней после рождения четвертого сына и поразила журналистов идеальной фигурой. При этом внимание к себе привлек ее острый, выступающий подбородок. Эту же часть лица, неестественно выдающуюся вперед продемонстрировала в своем блоге и жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин. Сайт «Страсти» поинтересовался у пластического хирурга Сергея Дернового, через какую процедуру прошли знаменитости.
«Тема с подбородками действительно стала очень популярной последние несколько лет. Чаще всего, это филлеры, используемые в контурной пластике — это безоперационное введение, для восполнения объема. Иногда пациенту вводят большое количество препарата для более выраженного эффекта, но выглядит результат, прямо скажем, комично»
Сергей Дерновой
Пластический хирург
При этом специалист отметил, что данная косметологическая процедура довольно распространена в силу своей доступности, так как стоит дешевле, чем пластическая хирургия. К счастью, со временем филлер теряет свои свойства, и объем уходит вместе с выдающимся подбородком.
«Что касается звездных подбородков, то для радикального изменения формы используется гениопластика, когда пациенту акцентировано меняет нижнюю челюсть. Это либо установка импланта, либо работа с собственной костью. Операция серьезная, требует тщательного планирования и длительной реабилитации»
Сергей Дерновой
Пластический хирург
Доктор Дерновой предположил, что Дарина Эрвин, Мария Погребняк и ряд других героинь глянцевых изданий сделали именно дорогостоящие пластические операции.
«Не у всех девушек на это есть время и свободные деньги. Отсюда и возникает мода «бюджетного подражания» коррекции внешности звезд с использованием филеров»
Сергей Дерновой
Пластический хирург