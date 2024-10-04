Выглядит комично: хирург раскрыл секрет острых подбородков Марии Погребняк и жены Цекало

Блогер Мария Погребняк вышла в свет через несколько дней после рождения четвертого сына и поразила журналистов идеальной фигурой. При этом внимание к себе привлек ее острый, выступающий подбородок. Эту же часть лица, неестественно выдающуюся вперед продемонстрировала в своем блоге и жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин. Сайт «Страсти» поинтересовался у пластического хирурга Сергея Дернового, через какую процедуру прошли знаменитости.