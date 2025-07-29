«Уже много сил на это потратили»: Ляйсан Утяшева призналась, что не может забеременеть из-за проблем со здоровьем

Телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о проблемах со здоровьем. По ее словам, после второй беременности у нее обнаружили «целый букет» болезней, и сейчас она пока не может родить третьего ребенка.

В интервью Лауре Джугелии экс-гимнастка поделилась, что всегда мечтала о троих детях. Но пока ее организм не готов к еще одной беременности. Диагнозы Утяшева не озвучила, но дала понять, что до сих пор пытается вылечиться.

Телеведущая допускает, что вскоре ей придется обратиться к суррогатной матери для появления на свет еще одного ребенка или же сходить в клинику ЭКО. Но пока она надеется, что все-таки сможет выносить и родить малыша сама.

«Думала ли я об ЭКО или суррогатном материнстве? Если у меня совсем не получится, если я отчаюсь и пойму, что по-другому никак, тогда подумаю об этом. Пока я очень верю в свой организм... Мы уже много сил на это потратили. У меня хорошие доктора», - рассказала Ляйсан.

Напомним, что вместе с Павлом Волей Утяшева воспитывает двоих детей – Роберта и Софию. Звезды предпочитают ограждать наследников от медийности.

Ранее дочь Ляйсан Утяшевой призналась, что хочет стать известнее родителей.