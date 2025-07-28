Тайная дочь Павла Воли и Ляйсан Утяшевой сделала признание о родителях

10-летняя дочь телеведущих Павла Воли и Ляйсан Утяшевой София, которую скрывают от публики, призналась, что хочет стать известнее родителей. В планах у девочки добиться популярности, а не быть просто наследницей знаменитостей.

София дала свое первое интервью Лауре Джугелии и показала твердый характер. Школьница рассказала, что спокойно относится к медийности мамы и папы, но в будущем она собирается их превзойти.

«Хочу, чтобы в будущем люди, когда маму с папой видели, говорили: «О, это мама с папой Софии Воли и Роберта Воли». Чтобы я была такая узнаваемая не из-за родителей, а чтобы они продолжили свою историю мной и Робертом», - поделилась девочка.

К слову, на интервью София сидела спиной к камере. Дело в том, что Воля и Утяшева предпочитают не показывать лицо дочери. Они считают, что детей нужно ограждать от медийности, пока они маленькие. Наследница телеведущих призналась, что родители даже не покупают ей и брату дорогие телефоны с доступом в Интернет, поэтому они ходят с кнопочными моделями.

Ранее Ляйсан Утяшева вспомнила, как узнала о второй беременности.