«Попытка очернить мое имя»: Алсу отреагировала на заявление о ее суде с экс-супругом за пентхаус в Лондоне

Певица Алсу отреагировала на новость о том, что она судится с экс-супругом, бизнесменом Яном Абрамовым, из-за денег от продажи пентхауса в Лондоне. В личном блоге артистка опровергла эту информацию и заявила, что адвокат ее бывшего мужа Александр Добровинский пытается «очернить ее имя».

Алсу опубликовала в соцсети заголовки из СМИ о том, что она якобы хочет отсудить у Яна Абрамова деньги за проданный ею особняк в Лондоне, а также заявления адвоката о новом романе певицы после развода. Артистка назвала эти сообщения «небылицами» и призвала журналистов не распространять «ложную информацию».

«Полагаю, что адвокат (который активно пиарится на моем имени) и его доверитель специально выдумывают разные небылицы в попытке очернить мое имя. Другого объяснения у меня нет. Ни слова правды ни в одном из его заявлений нет. #ВРЕТ», — высказалась Алсу.

Напомним, в августе Александр Добровинский намекнул, что Алсу подала на развод из-за своего нового романа.

«После поездок госпожи Алсу этим летом на Ибицу, во Францию на Олимпийские игры, в Турцию стало понятно, что у Алсу своя личная жизнь», — утверждал он.

В сентябре адвокат экс-супруга Алсу заявил, что певица планирует отсудить у Яна Абрамова деньги за пентхаус в Лондоне, который она сама продала несколько лет назад.

Алсу состояла в браке с бизнесменом Яном Абрамовым с 2006 года. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 9-летний Рафаэль. Однако в конце мая этого года певица неожиданно подала на развод. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. 27 августа стало известно, что артистка и бизнесмен официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу высказалась о планах судиться с бывшим мужем в Британии.