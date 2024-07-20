«Уже холостой»: сын Михаила Круга расстался с возлюбленной

Александр Круг, сын шансонье Михаила Круга, пошел по стопам отца: он пытается построить музыкальную карьеру. Недавно молодой человек принял участие в шоу «Фабрика звезд», после которого активно гастролирует и записывает первый в жизни альбом. Но в личной жизни у 22-летнего все не так гладко — недавно он расстался с девушкой.

Еще недавно сын шансонье рассказывал, что строит отношения с любимой девушкой, но отношения дали трещину. Возлюбленные расстались, и сейчас Круг живет один.

«Можно сказать, что уже холостой. Она хорошая была, очень добрая, теплая… У меня приятные воспоминания остались от наших отношений. Мы просто не сошлись характерами», — цитирует Александра портал PROZVEZD.

Как пояснил человек, и он, и его бывшая возлюбленная хотят в первую очередь строить карьеру, а не семейную жизнь.

Александр считает, что свою фамилию нужно нести с честью и достоинством. Отца он, к сожалению, не помнит: когда Михаила убили, его наследнику было чуть больше месяца. Но Круг-младший признается: родитель приходит к нему во снах, причем в самые тяжелые моменты жизни.

Сейчас Александр доволен своей жизнью, но ему все еще непросто привыкнуть к активному графику. У него бывает за неделю девять перелетов, но парень постепенно адаптируется к гастрольной жизни.

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