«У нас династия Воробьевых»: сын Михаила Круга объяснил татуировки на теле в виде птиц и животных

Певец Александр Круг – сын шансонье Михаила Круга – показал многочисленные татуировки на теле, а также объяснил их значение. Среди рисунков, в частности, есть воробей – знак звездного рода.

«Потому что у нас династия Воробьевых (настоящая фамилия Михаила Круга – Воробьев, прим.)», - сказал Александр. Его слова приводит сайт mk.ru.

Издание пишет, что тело Круга выглядит как картинная галерея. Среди тату – персонажи любимых мультфильмов и фильмов, кошка. На руке Александра расположена главная татуировка – «КРУГ».

«Ее я набил, потому что у моего отца на этом же месте тоже была татуировка «Миша В.». Ее можно увидеть, если поднять архивы», - поделился музыкант.

На другой руке изображение кошки – Круг считает, что это защита от сглаза. На ногах тоже есть рисунки: на одной конечности изображен череп в очках. Круг не собирается останавливаться и планирует делать новые тату.

1 июля Круг обратился к отцу, убитому 22 года назад. Он пообещал не подвести.