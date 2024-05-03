«Уже испортила все, что могла»: почему словам Насти Ивлеевой о помощи военным на СВО не верят

Продюсер «Бригады» Александр Иншаков, требовавший от блогера Насти Ивлеевой миллиард рублей после ее «голой» вечеринки, заявил, что не верит ее словам о помощи военным на СВО. По его мнению, все это является лишь пиаром и попыткой обелить репутацию.

В Сети 3 мая было опубликовано первое интервью телеведущей после скандальной «арт-выставки». В нем она подробно рассказала о том, как у нее поменялись взгляды, а также о поездке в Донбасс на 33-летие. Настя призналась, что пообщалась с жителями ДНР и осталась под большим впечатлением. Вот только многие ее заявлениям не поверили. В их числе и Александр Иншаков.

По признанию продюсера, он считает, что Ивлеева сейчас делает все, чтобы вновь вернуться к работе. Однако у нее ничего не выйдет.

«Это пиар! Хорошая мина при плохой игре. Человек пытается выкрутиться любым вариантом, любым способом. <…> Она уже испортила все, что могла. И что бы она сейчас ни делала — ничего ей на пользу не пойдет», - заявил Иншаков в беседе с Daily Storm.

Ранее о поездке в Донбасс Насти Ивлеевой высказалась депутат Елена Драпеко.