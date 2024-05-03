«Глубоко наплевать»: в Госдуме оценили признание Насти Ивлеевой о поездке в Донбасс

Заслуженная артистка России и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко прокомментировала поездку блогера Анастасии Ивлеевой в Донбасс.

«Вы знаете, я считаю, что Донбасс — это не индульгенция, это — награда», - приводит Telegram-канал RTVI слова парламентария.

Как подчеркнула Драпеко, ее не волнует дальнейшая жизнь и судьба оскандалившейся на «голой» вечеринке Ивлеевой. При этом она добавила, что очень многие артисты просят, чтобы их отправили в Донбасс, но все заявки удовлетворить невозможно, так как многие просто не подходят по жанру.

«Поэтому мне на Ивлееву глубоко наплевать, исправится она или нет, это ее личное дело», — заключила депутат.

Ранее Анастасия Ивлеева рассказала о планах создать «классные и честные СМИ». По словам девушки, эта идея появилась после многочисленных публикаций о ней с домыслами и отсутствием фактов. Ивлеева выразила уверенность в необходимости появления прессы, которая бы анализировала ситуацию с двух сторон.