«Уже и Израиль предал»: Пашутин «разнес» Галкина* за слова о российском паспорте

Актер Александр Пашутин негативно высказался о юмористе Максиме Галкине*(признан иноагентом на территории РФ), который сделал заявление о российском паспорте. По словам комика, он уже не пользуется документами РФ и считает их «неправильными». За это народный артист назвал его «мерзавцем».

На одном из последних выступлений Галкин* рассказал, что у него «много национальностей», поэтому он имеет несколько паспортов. Сейчас, например, он пользуется кипрским, а российский и израильский просто лежат.

«Перебирает свои паспорта, мухлюет ими, как шулер картами. Тьфу, мерзавец! Он предатель. Уже и Израиль предал, уже и израильский паспорт прячет», - заявил Пашутин в беседе aif.ru.

Актер призвал забыть Галкина* и перестать его обсуждать. Также он отметил, что суд правильно не снял с него статус иноагента. По его мнению, Россия без юмориста легко проживет, а он без страны в итоге не сможет.

Напомним, что Максим Галкин* покинул Россию после начала СВО. Сейчас он все время находится на гастролях и выступает в Европе и США с концертами, построенными на антироссийских шутках.

Ранее появилась информация, что Максим Галкин* готовится выступать перед украинскими бизнесменами, поэтому ускоренно учит их язык.

*(Признан иноагентом на территории РФ)