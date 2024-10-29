Ускоренно учит мову: Максим Галкин* после провального тура в США нацелился на Украину
© Дмитрий Коробейников/East News
Комик Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) собирается увеличить число корпоративов на Украине. В планах у юмориста выступления для олигархов, и он уже начал подготавливать «почву». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, после провального тура в США Галкин* начал переговоры с украинскими продюсерами. Он обсуждает с ними возможность проведения вечеринок и свадеб для бизнесменов. Отмечается, что он пообщался как минимум с двумя крупными организаторами мероприятий.
На своих последних концертах Максим* уже стал говорить о себе как об украинце. Он неоднократно уже признался, что Одесса для него – родной город. Кроме того, юморист ускоренно занялся изучением украинского языка, чтобы веселить свою новую аудиторию не на русском.
О том, что выступления для украинских олигархов могут быть прибыльны, Галкин* узнал после свадьбы одной из богатых украинок. За ведение мероприятия ему заплатили около 100 тысяч евро.
Ранее на Рублевке рассказали, что Алла Пугачева боится своего мужа Максима Галкина*.
*(Признан иноагентом на территории РФ)