Ускоренно учит мову: Максим Галкин* после провального тура в США нацелился на Украину

Комик Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) собирается увеличить число корпоративов на Украине. В планах у юмориста выступления для олигархов, и он уже начал подготавливать «почву». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, после провального тура в США Галкин* начал переговоры с украинскими продюсерами. Он обсуждает с ними возможность проведения вечеринок и свадеб для бизнесменов. Отмечается, что он пообщался как минимум с двумя крупными организаторами мероприятий.

На своих последних концертах Максим* уже стал говорить о себе как об украинце. Он неоднократно уже признался, что Одесса для него – родной город. Кроме того, юморист ускоренно занялся изучением украинского языка, чтобы веселить свою новую аудиторию не на русском.

О том, что выступления для украинских олигархов могут быть прибыльны, Галкин* узнал после свадьбы одной из богатых украинок. За ведение мероприятия ему заплатили около 100 тысяч евро.

Ранее на Рублевке рассказали, что Алла Пугачева боится своего мужа Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)