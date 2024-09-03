Уже готов жениться: Екатерина Климова раскрыла ухажера младшей дочери

У младшей дочери актрисы Екатерины Климовой появился первый ухажер. Несмотря на то, что Белле всего 8 лет, о свадьбе с ней уже мечтает сын артистки Екатерины Вуличенко. Фото детей звездные мамы опубликовали в социальных сетях.

Наследник Вуличенко Александр на три года младше Беллы, но при этом девочка ему очень нравится. Екатерина призналась, что он уже говорит о свадьбе.

«Мой сын собирается жениться на моей крестной дочери», - сообщила актриса.

Вуличенко показала поклонникам снимок, на котором были запечатлены Белла и Александр. Мальчик обнимал девочку за шею и тянулся за поцелуем. «Невеста» же, как отметили пользователи, была от этого не в восторге и выглядела растерянной. Также в руках у нее были цветы, которые, предположительно, подарил маленький ухажер.

Напомним, что Екатерина Климова является многодетной матерью. У нее четверо наследников от разных браков. От первого мужа Ильи Хорошилова она родила дочь Елизавету, от второго супруга Игоря Петренко появились на свет сыновья Матвей и Корней. Белла же родилась, когда актриса была вместе с Гелой Месхи.

Ранее Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой.