«Уже год живем»: куда увезли вторую внучку Бари Алибасова

Сын Бари Алибасова рассказал о том, куда увез вторую внучку продюсера. Полгода назад основатель группы «На-На» стал дедушкой во второй раз. Сейчас семья живет в Нижнем Новгороде, признался Бари Алибасов-младший в разговоре с mk.ru.

Звездный наследник после развода не стал горевать в одиночестве, а женился на девушке по имени Арина. У них появилась на свет дочь, которую назвали Эммой. Они все вместе решили уехать.

«Мы уже год живем в Нижнем Новгороде, где у меня бизнес. Жалко, что я не работаю на госслужбе, а то можно было бы взять декретный отпуск», – признался сын продюсера.

Алибасов-младший отметил, что не только работает, но и смотрит за дочкой. Это получается благодаря тому, что офис и дом находятся в одном месте.

Напомним, что у продюсера есть еще одна внучка Амелия. Девочка появилась на свет в браке Бари-младшего с Виолеттой Гришиной. Фамилию наследнице дали двойную.

Ранее мы писали о том, что жена Бари Алибасова ответила на слухи об ухудшении его здоровья.