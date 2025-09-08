«Хотелось подать в суд на такие публикации»: жена Бари Алибасова ответила на слухи об ухудшении его здоровья

Жена Бари Алибасова прокомментировала слухи о резком ухудшении здоровья продюсера. В разговоре с NEWS.ru Елена Калинина назвала эту информацию «глупостью» и заверила, что артист чувствует себя прекрасно.

По словам женщины, 78-летний музыкант погружен в работу, а слухи о том, что он якобы обратился к врачам из-за резкой головной боли, являются «глупостью». Елена Калинина призналась: если раньше ей хотелось подавать в суд на лживые публикации, то теперь подобные новости вызывают у нее лишь смех.

«[Журналисты] могут написать о хорошем? Хотя бы раз. Алибасов прекрасно себя чувствует, работает над совместным проектом с певцом Виктором КинНом. <…> У него голова болит от работы, а не от глупости, написанной этими журналистами. Когда я только начала с Бари жить, очень хотелось подавать в суд на такие публикации. Я начинала психовать, а его это забавляло. Бари мне тогда говорил: «Если бы я на всех в суд подавала, я бы творчеством не занимался. Некогда было бы». Остается только посмеяться над этими новостями», — заявила супруга Бари Алибасова.

Напомним, 8 сентября в ряде СМИ появились сообщения о том, что основатель группы «На-На» экстренно обратился к медикам из-за нестерпимой головной боли. Как уточнялось, причиной оказалось регулярное повышение давления до «предельных значений». По информации источников, Бари Алибасову выписали лечение, подобрали питание и категорически запретили употреблять алкоголь. В противном случае продюсеру может грозить слепота, инфаркт или инсульт.

Ранее Бари Алибасов отреагировал на слухи об ухудшении здоровья: «Мне уже 70 сколько-то там, не помню уже, сколько лет, я все еще хожу».