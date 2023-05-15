«Уже этим летом»: Стас Барецкий поделился новыми планами на замок Аллы Пугачевой

Шоумен Стас Барецкий, назвавший себя новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь, загорелся желанием устроить там аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Руссовидение». Ранее он заявлял о планах создать на том же месте морг и крематорий.

По замыслу, в его конкурсе будут выступать российские исполнители и артисты из дружественных стран.

«Первое «Руссовидение» проведем уже этим летом», - сказал он.

Отборочные туры будут организованы в разных российских городах. В настоящее время идут переговоры с артистами и крупным федеральным каналом, который мог бы показывать это шоу.

Барецкий хочет, чтобы организатором «Руссовидения» был бывший муж Пугачевой певец Филипп Киркоров. Сейчас с ним, якобы, ведутся переговоры.

Главным условием проведения конкурса станет исполнение песен на русском языке. Призы будут вручаться в нескольких номинациях. Шоумен преследует цель «заменить уехавших артистов» и «дать дорогу молодежи».

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что, скорее всего, Пугачева продала замок в Грязи. Это подтверждает тот факт, что во время последнего приезда в Россию она жила у семьи умершего модельера Валентина Юдашкина.