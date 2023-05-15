«Сделка по продаже дома все-таки состоялась»: Пугачева во время последнего приезда в Россию жила не в Грязи

Певица Алла Пугачева во время последнего приезда в Россию жила не в замке в Грязи. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов.

Ему известно, что артистка находилась в России два-три дня. «… Жила у семьи Юдашкиных, а не в деревне Грязь», - добавил он.

По словам Дворцова, это может быть связано с продажей особняка в подмосковной деревне Грязь.

«Возможно, все-таки сделка по продаже дома состоялась или находится в завершающей стадии», - сказал продюсер сайту mk.ru.

При этом Дворцов не стал подробно обсуждать ее прилет в Россию. Он считает, что Примадонна имеет полное право приезжать сюда в любой момент. Комментируя ее высказывания в соцсетях, он заявил, что «человек в порыве гнева может сказать, что угодно». Дворцов назвал «бестактным» обсуждение прилета Пугачевой за ее спиной.

Ранее в СМИ появилась информация о продаже замка в Грязи. Новым хозяином звездной недвижимости называл себя бизнесмен Стас Барецкий. Он планировал сделать из особняка крематорий и морг. Барецкий заявлял, что Пугачева попросила переночевать в замке во время последнего приезда, и он не отказал.