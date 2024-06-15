«Уже есть эскиз»: отец Жанны Фриске рассказал о новом памятнике певице

Певица Жанна Фриске умерла в 2015 году от рака головного мозга. Отец звезды Владимир рассказал на Премии МУЗ-ТВ 2024, что семья исполнительницы пока не собирается ставить ей новый памятник, но уже есть его эскиз.

Владимир Фриске сначала хочет заняться здоровьем, а потом — установкой памятника певице.

«Я сначала поправлю здоровье. Уже есть эскиз, очень хороший, именно то, что мне хотелось», — поделился Владимир Фриске в разговоре с NEWS.ru.

Он отметил, что не знает, вернется ли сестра певицы Наталья в группу «Блестящие». Владимир примет любое решение дочери. Однако отец Фриске сомневается, что Наталья сможет повторить успех Жанны.

Владимир Фриске охарактеризовал покойную дочь как спокойного человека, который не любил громких скандалов. Жанна, говорит он, избегала плохих людей и эмоций: она ко всем хорошо относилась, не приветствовала ссоры, когда люди обзывают, ругаются, матерятся.

«Она тишину любила. Добрый человек была, это правда», — заключил он.

Ранее отец певицы Жанны Фриске раскрыл новые подробности ее смерти. Оказалось, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, которому поверил муж вокалистки Дмитрий Шепелев. По словам родителя исполнительницы, ей предложили лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась.