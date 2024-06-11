«Предложил эксклюзивное лекарство за 200 тысяч евро»: отец Жанны Фриске раскрыл тайну смерти певицы

Отец певицы Жанны Фриске раскрыл новые подробности ее смерти. Оказалось, что артистка могла прожить намного дольше, если бы не врач-мошенник, которому поверил муж вокалистки Дмитрий Шепелев. По словам родителя исполнительницы, ей предложили лекарство за 200 тысяч евро, после которого она и скончалась.

Владимир Борисович признался, что, как и актрисе Анастасии Заворотнюк, Жанне предлагали различные экспериментальные методы. Самое эффективное лечение предложили в Лос-Анджелесе. Один укол стоил 16 тысяч долларов, и их нужно было делать каждые 20 дней. После этого препарата опухоль певицы начала распадаться, Жанна почувствовала себя намного лучше. Семья хотела продолжить курс, но Шепелев, по словам отца артистки, отказался.

Телеведущий нашел другого медика, который тоже обещал потрясающие результаты. Он заявил, что продолжать лечение тем препаратом не стоит, и предложил другой, после которого Фриске и умерла.

«Он предложил эксклюзивное швейцарское лекарство за 200 тысяч евро. Сделал три ампулы по 14 тысяч долларов, одну сделали, ей стало очень плохо. Отказались. После этого она умерла. Не мог найти потом этого врача. Я понял, мошенники…» - рассказал Владимир Борисович в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что патологоанатомам предлагали 1 млн рублей за фото голой певицы в морге.