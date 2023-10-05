Уже другой человек: Наталья Варлей рассказала, что не дружит с Андреем Макаревичем*

Наталья Варлей рассказала, что Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) больше не «славный мальчик», об этом сообщает aif.ru.

Актриса дала больше интервью Вячеславу Манучарову. Звезде пришлось комментировать недавние заявления о России своих коллег, многие из которых уехали за рубеж. Одним из таких оказался Андрей Макаревич*.

Варлей призналась, что раньше близко дружила с рок-музыкантом, однако в последнее время отношения между ними ухудшились.

«Я была дружна с Андреем Макаревичем*. Был милым и славным мальчиком. Даже помню, как в кинотеатре "Минск" у него был первый большой концерт. Позже ходила к нему на телепередачу "Смак", готовила там капустный пирог», - вспомнила артистка.

Актриса рассказала, что после отъезда из России Макаревич* стал для нее совсем «другим человеком».

Ранее мы писали о том, что Наталья Варлей осудила Лию Ахеджакову после ее высказывания о России. Актриса вспомнила скандал, который разгорелся у нее со знаменитостью еще в 1993 году. Тогда Варлей поддерживала Съезд народных депутатов, а Ахеджакова, наоборот, призывала его распустить.

*признан иностранным агентом на территории России.