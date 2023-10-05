«Добейте гадину»: Наталья Варлей припомнила Лии Ахеджаковой ее слова в 1993 году

Наталья Варлей рассказала, как относится к Лии Ахеджаковой, об этом пишет aif.ru.

В интервью Вячеславу Манучарову актриса Наталья Варлей рассказала о своем отношении к Лии Ахеджаковой. Отвечая на вопрос ведущего, знаменитость вспомнила случай из 1993 года. Тогда, напомним, произошел политический кризис — армия разогнала законно избранный Съезд народных депутатов и расстреляла из танков Белый дом.

В те времена многие звезды делали заявления о событиях, но больше всего Варлей запомнилась фраза Ахеджаковой.

«Она сказала: "Добейте гадину!". Это ее коронная фраза. Меня совершенно потрясла, до этого моя самая любимая актриса, Лия Ахеджакова», — призналась Варлей.

Однако на этом конфликт двух знаменитостей не закончился. После интервью Варлей, в котором она осудила слова Ахеджаковой, журналисты поинтересовались у звезды фильма «Служебный роман», как она отнеслась к высказыванию коллеги. На что Ахеджакова заявила, что не знает, кто такая Наталья Варлей.

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