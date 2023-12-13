«Уже домой хочется»: Владимир Сычев раскрыл подробности жизни за границей

Звезда сериала «Физрук», актер Владимир Сычев поделился мнением о жизни за границей. Соответствующее заявление артиста прозвучало в интервью Telegram-каналу «А теперь внимание!».

Как признался артист, он начинает скучать по родине уже через месяц пребывания в другой стране. Актер также рассказал, что однажды три месяца жил в Индии. Его родственники находились там на постоянной основе, а он был вынужден периодически приезжать в Москву на съемки.

Кроме того, Сычев вспомнил, как во времена студенчества ездил по обмену на месяц в США.

«После месяца уже домой хочется. Но всегда хочется там посмотреть что-то новое, отдохнуть, перезагрузиться, но домой тянет», - заявил артист.

Напомним, кинодебют Владимира Сычева состоялся в 1983 году в киножурнале «Ералаш». Позднее актер принимал участие в съемках таких сериалов и фильмов, как «Физрук», «Бедный олигарх», «Начать сначала», «Билет на Vegas» и «Духless».

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