«Уже догадались?»: Виктория Боня намекнула на предстоящую помолвку
Виктория Боня случайно показала фигуру без фотошопа.
© Shootpix/ABACA/Abaca/East News
Виктория Боня случайно показала фигуру без фотошопа, выложив в микроблог новый снимок. Фанаты сразу заметили, что талия девушки на большинстве других кадров намного тоньше.
Недавно блогерша отправилась на Мальдивы с таинственным возлюбленным. Девушка поделилась с подписчиками свежими фотографиями с пляжа. Она позировала перед камерой в белом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.
При этом один снимок сильно выделялся из серии других. Поклонники предположили, что телеведущая отредактировала остальные фото, сделав себе более тонкую талию и широкие бедра, а этот кадр выложила по ошибке.
«Это прикол», «Найди пять отличий на фото», «Зачем уменьшать себе талию?» – комментируют пользователи Сети.
Кроме того, на фотографиях можно увидеть столик на двоих и сердце, выложенное из фонариков на песке.
«Уже догадались?» – эти слова Боня оставила под постом.
Кажется, таким образом девушка намекнула на долгожданную помолвку со своим избранником, которого она тщательно скрывает от публики.
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