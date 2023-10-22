«Уже догадались?»: Виктория Боня намекнула на предстоящую помолвку

Виктория Боня случайно показала фигуру без фотошопа, выложив в микроблог новый снимок. Фанаты сразу заметили, что талия девушки на большинстве других кадров намного тоньше.

Недавно блогерша отправилась на Мальдивы с таинственным возлюбленным. Девушка поделилась с подписчиками свежими фотографиями с пляжа. Она позировала перед камерой в белом платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

При этом один снимок сильно выделялся из серии других. Поклонники предположили, что телеведущая отредактировала остальные фото, сделав себе более тонкую талию и широкие бедра, а этот кадр выложила по ошибке.

«Это прикол», «Найди пять отличий на фото», «Зачем уменьшать себе талию?» – комментируют пользователи Сети.