Похорошевшая вдова Юрия Шатунова пришла на концерт его памяти с загадочным спутником

Концерт памяти популярного певца и бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова состоялся в Москве 17 октября. Мероприятие посетила похорошевшая вдова покойного артиста. Компанию ей составил немецкий манекенщик, передает «Русская Теленеделя».

На появление загадочного мужчины с модельной внешностью обратили внимание гости концерта. Для многих из них личность незнакомца оставалась загадкой, так как распознать его в тот же вечер не получилось. Но в итоге журналисты справились с поставленной задачей.

Спутником вдовы покойного артиста оказался мужчина, который в свое время снимался в клипе Шатунова на песню под названием «А лето цвета неба», по имени Джулиан Шалка. В Германии он является одним из наиболее популярных моделей. На концерте памяти Юрия манекенщик раздавал автографы, а также общался с поклонниками исполнителя.

Ранее певица Лариса Долина, которая приняла участие в концерте памяти Шатунова, высказалась о покойном коллеге. Звезде оказался непонятен феномен этого артиста.