«Уже до абсурда!»: Боня поскандалила с дочкой из-за номера в отеле за 900 тысяч

Виктория Боня поскандалила с дочкой из-за номера в отеле за 900 тысяч рублей. Модель рассказала о конфликте с наследницей в соцсети.

Виктория Боня не раз жаловалась на высокие запросы 13-летней дочки, привыкшей к роскошной жизни. На этот раз поводом для ссоры стал дорогой номер в отеле, который подросток попросил оплатить. Дело в том, что Боня готовится к поездке в Лондон с Анджелиной и ее подругой. Наследница модели просит, чтобы она сняла им отдельный номер или забронировала двухкомнатные апартаменты. Виктория возмутилась требованием дочки: она считает, что может переночевать с подростками в одном помещении.

«Анджелина села мне на шею, хочет, чтобы я сняла отдельный номер для подруги. Я сказала, чтобы подруга на диване спала. А отель на выходные за две комнаты стоит 900 тысяч рублей! Села мне на шею, села мне на кошелек! Хочет, чтобы ее роскошную жизнь поддерживала, уже до абсурда!» — пожаловалась знаменитость.

Девочка призналась: она хочет жить в отдельном номере, чтобы не ругаться с мамой из-за раннего пробуждения. Анджелина предложила ей забронировать апартаменты на специализированном сайте, однако Викторию не устроил такой вариант.

«Я не хочу жить как бродяга! У меня аллергия на дешевое! Это уже превратилось в какой-то финансовый абьюз матери! Девочки, скажите ребенку, что это ненормально — тратить такие деньги!» — резюмировала модель.

Ранее сообщалось, что у Виктории Бони могут начаться проблемы с родительскими правами из-за видео с дочерью. Подробности читайте в этой новости.