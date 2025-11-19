У Виктории Бони могут начаться проблемы с родительскими правами из-за видео с дочерью

Викторией Боней могут заинтересоваться органы опеки после выхода интервью с дочерью. Об этом сообщает «Абзац».

На днях в соцсетях Бони появилось короткое интервью, на котором ее несовершеннолетняя дочь рассуждает об интимных связях. Интервьюер спрашивает Анджелину, одобряет ли она связь с мужчиной на первом свидании и задает другие интимные вопросы.

Как рассказал глава правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов, такой контент может подвести Викторию Боню под административную статью о неисполнении родительских прав.

«Разговоры с дочерью о первых сексуальных отношениях со взрослым мужиком на камеру на публику образуют для Виктории Бони как для мамы состав административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ. Фактически это действия по преждевременной сексуализации дочери-подростка ради внимания и лайков», — заявил он.

По словам Солдатова, после выхода видео Боней могут заинтересоваться органы опеки.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня ответила на обвинения в копировании цвета Tiffany для своей косметики.