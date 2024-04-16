«Уже давно нет интереса»: Ксения Бородина раскрыла, следит ли она за жизнью своих бывших

Телеведущая Ксения Бородина уже давно старается не раскрывать подробности своей личной жизни. Однако недавно знаменитость все же порассуждала об отношениях в личном блоге и рассказала, следит ли за жизнью бывших.

Отвечая на вопрос подписчицы в соцсети, Ксения Бородина призналась, что уже давно не интересуется жизнью своих бывших избранников. Более того, экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» отметила, что даже отказалась бы от личной встречи с нынешней супругой бывшего мужа, если бы та ей предложила.

«У меня нет интереса к бывшим уже давно», — заявила Ксения Бородина.

Несмотря на то, что знаменитость держит свою личную жизнь в тайне, иногда она все же может поделиться мыслями на этот счет. Так, в недавнем выпуске шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» Ксения Бородина впервые за долгое время высказалась о личном и подчеркнула, что все у нее «идет так, как должно».

«Должен быть рядом человек, который не вызывает слез. Ему нужны не слезы, не манипуляции и абьюз, а нужна твоя любовь, переживания совместные, чтобы вы были друг другу опорой. Слез по поводу того, что меня расстроил мужчина, давно не было, и это хорошо», — рассказывала телеведущая.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина жестко ответила всем хейтерам. Телеведущая заявила, что никогда никому не желала зла и добивалась всего только своими силами.